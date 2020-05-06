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Шмыгаль анонсировал начало конца эпидемии

06.05.2020 / 12:17
Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что сейчас Украина находится на пике заболеваемости Covid-19 и скоро эпидемия пойдет на спад.

Об этом шла речь в его интервью "Украинскому радио"

Прямая речь: "Можно говорить, что мы были на этапе роста, но этот этап был очень умеренный, и сейчас мы находимся на пике заболеваемости или так называемом плато, когда количество заболевших ежедневно не меняется. Соответственно, по расчетам пик завершится в районе 8-9 мая, если не будет нарушений карантинного режима. То есть это фактически начало завершения эпидемии для Украины в медицинских терминах".

Премьер пояснил, что правительство взяло за основу расчеты нескольких научных учреждений, в том числе Академии наук и нескольких научных институтов, и увидел, что в течение 18 дней по состоянию на 4 мая в Украине наблюдалась стабильная ситуация по росту количества заболевших. То есть их количество колебалось от 300 до 550.

В то же время он отметил, что Украина не будет пока отказываться от карантина. Ведь Всемирная организация здравоохранения продолжила режим пандемии и всемирного карантина еще на два месяца.

По словам Шмыгаля, Кабмин пока на первом этапе продолжил карантин до 22 мая, но, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послабления, если это позволит сделать ситуация в стране.

Источник

коронавирус, карантин, Шмыгаль, Covid-19
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