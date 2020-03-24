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Шмыгаль поручил упростить доступ к получению пенсий во время карантина

24.03.2020 / 17:59
В ходе внеочередного заседания Кабмина Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить проекты решений для упрощения доступа к получению пенсий.

Об этом Премьер-министр сообщил в Facebook.

"Распространение коронавируса отразилось на нашей повседневной жизни. Мы работаем над тем, чтобы уладить эти неудобства. Раздал сегодня на внеочередном заседании ряд поручений", - написал он.

Глава правительства поручил подготовить проекты решений, которые помогут упростить доступ к получению пенсий, разработать механизм для частных потребителей о запрещении отключения электроэнергии и начислении пени за задолженность.

Также Шмыгаль сообщил о поручении ввести ограничение пребывания не более 2-х человек в комнатах гостиниц и хостелов на время карантина (исключение - только для семей), а Министерству здравоохранения - создать реестр студентов-медиков и медиков-резервистов, находящихся в отставке.

"Мы должны понимать возможности нашей медицинской системы для того, чтобы оперативно реагировать и прогнозировать имеющиеся ресурсы для борьбы с распространением болезни", - добавил глава правительства.

Напомним, по состоянию на утро 23 марта в Украине лабораторно подтвердили 73 случая заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

По данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных коронавирусом Covid-19 составляет 339 710. Из них более 99 тысяч человек болели и выздоровели, а 14 704 умерли.

Кроме того, с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и т.д.), в которых принимает участие свыше 10 человек.

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коронавирус, карантин, пенсии, Шмыгаль
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