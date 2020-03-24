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Цена газа на март для населения снижена на 14%: это минимум с 2016 года
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Шмыгаль поручил упростить доступ к получению пенсий во время карантина
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16:47
МВФ: рецессия в мировой экономике в 2020 г будет такой же или хуже, чем в 2008 г
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13:50
НБУ предлагает выплачивать зарплаты и пенсии только в безналичной форме
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13:19
Получателям субсидий компенсируют часть расходов — Минсоцполитики
- 18:12
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15:23
Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко
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17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
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15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
- 15:23
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18:12
5 самых важных веществ для иммунитета в сезон коронавируса по мнению индийского врача
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10 видов воды, которой можно утолить жажду
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Лечение стволовыми клетками при атрофии зрительного нерва
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Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
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11:24
Лучшие вертикальные радиаторы от производителя
- 18:12
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10:52
У Кличко уверяют, что наземный транспорт дезинфицируют ежедневно
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09:14
В Киеве - переполненный транспорт и очереди на остановках
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09:08
Как дезинфицируют Киев: транспорт, переходы, дома и мосты
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09:07
В медучреждения страны передадут 10 миллионов медицинских масок
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Украина показала в ОБСЕ обстрелянный с дрона санитарный автомобиль ВСУ
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Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского
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СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
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09:12
На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света
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На границе задержали контрабандиста на авто с дипномерами
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Опубликованы фото и видео последствий боя на Донбассе
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