Украина не может себе позволить два-три месяца "сидеть на диване" — Шмыгаль

Об этом Шмыгаль написал в Facebook.

"Сегодня вместе с министром развития экономики Игорем Петрашко провели онлайн-встречу с представителями Американской торговой палаты в Украине. Обсудили деятельность в условиях карантинных мероприятий, которые проводит правительство в связи с распространением коронавирусного заболевания. Понимаем, что ограничения могут быть неприятными и неудобными для бизнеса, однако они дают результат в вопросе спасения жизней украинцев", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство благодарно предприятиям Американской торговой палаты за их понимание и ответственность.

Шмыгаль отметил, что готовых стратегий перед угрозой кризиса не имеет никто, и Украина учитывает опыт других стран, чтобы предусмотреть возможные последствия пандемии COVID-19. Для этого правительство активно общается с бизнесом: "Мы синхронизированы с бизнесом, их советы — это наша дорожная карта спасения экономики".

Глава правительства подчеркнул, что Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть на диване. Надо думать об экономике, поэтому вместе с бизнесом и лучшими учеными проводится работа над созданием стратегической платформы, куда войдут ведущие экономические эксперты.

"Отдельно отметили в разговоре важность принятых на этой неделе Верховной Радой законопроектов о банковской деятельности и рынке земли. Украина уже получила положительную обратную связь от МВФ и послов стран G7", - добавил Шмыгаль.

Напомним, в Украине с 12 марта 2020 года был введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

С 17 марта Кабинет министров прекратил работу предприятий, деятельность которых предусматривает прием посетителей. Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финансовые учреждения (пункты обмена валюты, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.).

25 марта правительство сняло запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами, осуществление ветеринарной практики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторых других видов деятельности.

1 апреля правительство приняло решение, которым разрешил продажу запчастей для транспортных средств, реализацию суточного молодняка домашней птицы и работу ломбардов и кредитных союзов.

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