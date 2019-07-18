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Зеленский предлагает Раде продлить период растаможки "евроблях"

18.07.2019 / 10:23
Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду рассмотреть законопроект, который отложит на 90 дней применения штрафных санкций к тем, кто не успеет в установленный срок растаможить авто на европейских номерах.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

"Предложение пока звучит о 90 днях отсрочки для применения штрафных санкций. За эти 90 дней новый парламент и правительство предложат механизмы, каким образом, наконец, урегулировать эту проблему", - сказал Рябошапка.

Он добавил, что, по информации Мининфраструктуры и МВД, в Украине сегодня примерно от 600 до 800 тысяч автомобилей, которые до сих пор не растаможены и находятся на иностранной регистрации.

"Если парламент не примет такого законопроекта, это может привести к довольно серьезным конфликтам, когда полиция начнет применять санкции, изымать автомобили", - отметил Рябошапка.

По его словам, у Рады не будет много времени, чтобы принять такую инициативу, но она касается "улучшения соблюдения прав человека и усиление борьбы с коррупцией в Украине".

Напомним, в мае Рада отложила введение штрафов за евробляхи до 24 августа.

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют завезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто на еврономерах.

С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года таможни ГФС оформили почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривен сбора.

Минфин решил не продолжать период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50%.

После 22 февраля 2019 года владельцы авто должны платить за оформление полную ставку акциза.

До 24 мая 2019 года водители могут растаможить авто без санкций, но и без скидки. Далее владельцев должны были либо штрафовать на 170 тыс грн или конфисковывать транспортные средства.

Источник

ВР, Зеленский, евробляхи, растаможка
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