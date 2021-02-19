Рада приняла за основу законопроект относительно доступной растаможки "евроблях"

Заместитель председателя налогового комитета Александр Ковальчук во время представления проекта закона отметил, что он предполагает таможенное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года по новой формуле. Она будет действовать в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона.

Формула не будет зависеть от стоимости автомобиля, а только от возраста, объема и типа двигателя. Право на такую растаможку получат водители,что будут регистрировать не более одного авто на человека.

Действие закона также не распространяется на транспортные средства, не соответствующие экологическим нормам "Евро-2" или имеют происхождение из страны, признанной государством-агрессором или с временно оккупированных территорий.

По закону, ставка акцизного налога к уплате состоит из базовой ставки, зависит от возраста авто и колеблется от 0 до 150 евро, а также ставок за объем и тип двигателя автомобиля. Касательно типа, водителям транспортных средств, оборудованных исключительно двигателем внутреннего сгорания, нужно будет оплатить дополнительно 100 евро. Для электрокаров и гибридных авто ставка нулевая.

В зависимости от объема двигателя ставки варьируются от 0,25 до 0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя.

Напомним: Профильный комитет ВР рекомендовал Раде принять за основу законопроекты, которые предусматривают временное установление максимальной ставки растаможки авто, ввозимых на территорию Украины с нарушением таможенных правил ( "евроблях") до конца 2020 года, в 1000 евро.

В Харькове и области правоохранители начали штрафовать владельцев автомобилей на иностранном регистрации на сумму 8,5 тысячи гривен.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова способствовать работе нардепов и чиновников в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив относительно доступной растаможки "евроблях".

Ранее сообщалось, что владельцы "евроблях" не могут вывезти авто, ведь его сразу конфискуют, а растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа 170 тысяч.

В "Слуге народа" предлагали снова сделать растаможку "евроблях" льготным.

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