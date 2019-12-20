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Рада отложила штрафы за "евробляхи" до 2020 года

20.12.2019 / 13:50
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об отсрочке штрафов за ввоз "евроблях" до 31 декабря 2019 года.

За законопроект №2288 с технико-юридическими правками проголосовали 285 народных депутатов.

По словам народного депутата от "Слуги народа" Александра Ковальчука, который представлял документ в Раде, нардепы подали 16 поправок ко второму чтению, из которых 11 были учтены.

"Цель законопроекта - отсрочка вступления в силу усиленных административных санкций за нарушение таможенных правил, предусмотренных ст. 470 и 481 Таможенного кодекса Украины", - сказал он.

Напомним: ранее по итогам заседания правительства, было решено не применять штрафных санкций для владельцев автомобилей на иностранном регистрации до 1 января 2020 года.

12 сентября Верховная Рада отсрочила на 90 дней введение штрафов за нарушение правил ввоза авто за таможенную территорию Украины.

По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс таких транспортных средств.

Источник

штраф, ВР, евробляхи
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