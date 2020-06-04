Рада сделала шаг к повышению штрафов пешеходам за нарушение ПДД

Об этом свидетельсвует трансляция заседания парламента, проект закона №2697 и проект закона №2694 на сайте Верховной Рады

277 нардепов поддержали проект закона о внесении изменений в статью 127 Кодекса об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения.

Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Бакумов, который является одним из инициаторов изменений, пояснил: предупреждение пешеходу из кодекса убирается – наказанием будет исключительно штраф, размер которого повышается.

Проектом закона предлагается внести изменения в санкции частей 1-й, 3-й и 4-й статьи 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях, повысив размер штрафа за нарушение пешеходами ПДД, в том числе в случае нахождения их в состоянии опьянения или если их действия спровоцировали аварийную обстановку.

Сейчас неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 3 необлагаемых минимумов доходов граждан, то же в состоянии опьянения – штрафа в размере 8 необлагаемых минимумов, а в случае создания аварийной обстановки – штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

В случае принятия закона нарушение ПДД пешеходом потянет на штраф в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то же самое в состоянии опьянения – на штраф в размере 30-ти необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае создания аварийной обстановки – штраф в размере 40 необлагаемых минимумов или общественные работы на 20-40 часов.

Такой вид административного взыскания как предупреждение из второго абзаца части 1-й статьи 127 КоАП будет изъят.

Юлия Клименко из "Голоса" отметила, что за год на дорогах Украины погибает около 3,5 тысяч человек. Однако, по ее словам, причина – прежде всего, в непродуманности инфраструктуры, пешеходных переходов.

По словам Клименко, в случае принятия законопроекта более высокие штрафы могут коснуться велосипедистов и погонщиков животных в селах, где нет переходов.

Прямая речь Клименко: "Теперь пешеходы, которые перешли не в правильном месте, или, например, погонщики животных, которые гонят коров по дороге, где нет другой возможности, потому что в большинстве сел нет пешеходных переходов, а также велосипедисты, которые едут по дороге, будут штрафоваться не 51 гривну, а 255 гривен. Если сделает это повторно – уже 510 гривен, а затем – 680 гривен".

Комментарий заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко: "В прошлом году на дорогах Украины погибло 3 454 человека, из них примерно одна шестая – пешеходы... Мы предложили повысить штраф для пешеходов, чтобы сотрудники патрульной полиции сначала предупреждали нарушителей, а для злостных нарушителей чтобы штраф был увеличен до 255 гривен. В европейских странах эти штрафы еще больше".

Другие подробности: Принят также за основу проект закона №2694 об использовании светоотражающих элементов пешеходами. Им предлагается внести изменения в закон "О дорожном движении" и обязать пешеходов использовать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости светоотражающие элементы (ленты, жилеты, наклейки).

За нарушение этой обязанности в статье 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагается установить наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 гривна).

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