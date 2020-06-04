Шмыгаль предлагает Раде назначить двух министров и нового вице-премьера

А также - Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.

Об этом свидетельствуют проекты постановлений, представленные премьер-министром Денисом Шмыгалем в Верховную Раду

Соответствующие документы зарегистрированы в парламенте 3 июня.

В связи с предложением назначения Стефанишиной еще одним проектом постановления предлагается освободить Вадима Пристайко от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил нардепам о поступлении вышеуказанных документов в парламент и поручил профильным комитетам в среду на своих заседаниях рассмотреть представления Шмыгаля по кадровым назначениям и предоставить заключения относительно возможного рассмотрения этих вопросов уже в четверг 4 июня.

Напомним, 1 июня фракция "Слуга народа" поддержала председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, бывшего гендиректора канала "1 + 1" Александа Ткаченко на место министра культуры.

Также стало известно, что на новую должность министра экологии рассматривают двух кандидатов - в частности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского. Абрамовский - бывший заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (февраль-сентябрь 2015 года).

Источники "Европейской правды" подтвердили также, что парламент намерен назначить нового вицепремьера - Ольгу Стефанишину, которая заменит на этом посту Вадима Пристайко.

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