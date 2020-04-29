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Саакашвили говорит депутатам уже больше о позиции советника Зеленского

29.04.2020 / 13:40
Бывший президент Грузии и бывший руководитель Одесской областной госадминистрации Михэил Саакашвили, вероятно, не станет вице-премьером по реформам.

Об этом 28 апреля заявили собеседники "Украинской правды" в парламентских кругах

Прямая речь одного из руководителей фракции "Слуга народа": "Мы уже запутались. То он кандидат, то не кандидат".

Как отметили другие депутаты в разговоре с УП, Офис президента не пытался собирать голоса за назначение Саакашвили.

Также состоялась встреча Саакашвили с фракцией "Голос". Собеседники в этой фракции сообщают УП, что Саакашвили вел себя достаточно спокойно и уже не агитировал голосовать за себя в качестве вице-премьера.

Прямая речь одного из собеседников во фракции "Голос": "У нас сейчас встреча, Михо говорит уже более о позиции советника Зеленского. Очевидно, что "слуги" прокатили его".

По данным УП, правительство не направляло в Верховную Раду документы по Саакашвили, это делал премьер – но "сегодня вроде бы отозвал" представление.

Напомним: 22 апреля стало известно, что Михэила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Он согласился работать в правительстве Дениса Шмыгаля. По словам Саакашвили, президент Владимир Зеленский поручил ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом.

Однако в Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.

Кроме того, Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером.

В повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады на 30 апреля нет вопроса о назначении Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказывал мнение, что в команде Зеленского "достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы".

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Грузинского гражданства его лишили в декабре 2015 года.

В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил Михэила Саакашвили к 3 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

В мае 2019 года Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины – и тот сразу вернулся в Киев, а потом даже участвовал в выборах в Верховную Раду.

Грузия добивалась экстрадиции Саакашвили из Украины и во времена Петра Порошенко, и при президентстве Владимира Зеленского. Также грузинские власти просили выдать ее бывшего президента из Польши, когда Саакашвили находился там после изгнания из Украины.

Источник

Кабмин, вице-премьер, ВР, Саакашвили
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