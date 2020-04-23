Саакашвили: была содержательная беседа со Шмыгалем о работе в Кабмине

А также - что он уже общался с премьер-министром по этому поводу.

Об этом Саакашвили сообщил в Facebook.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал Саакашвили.

Политик добавил, что поддерживал Зеленского на выборах и связывает с его командой большие надежды для Украины.

"Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", - считает Саакашвили.

Он добавил, что представит в Верховной Раде свою программу помощи и участия в работе правительства "с конкретными наработками, которые образовались у него как вне пределов Украины, так и в период его работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте".

Политик выразил готовность вместе с командой президента "работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами".

"Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей. Я также надеюсь использовать свой международный опыт, для того чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами", - отметил Саакашвили.

Ранее народный депутат Алекандр Качура (фракция партии "Слуга народа") сообщил, что Михеил Саакашвили рассматривается как кандидат на должность вице-премьер-министра по реформам.

По его словам, встреча фракции "Слуга народа" с кандидатом должна произойти перед внеочередным пленарным заседанием ВР.

Как сообщалось, внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в пятницу, 24 апреля.

Источник