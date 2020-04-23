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Судьи назвали причину массовых отпусков сотрудников ВС

23.04.2020 / 11:39
Общая сумма выплат составила 27 миллионов гривен

За время карантина, в период с марта и до середины апреля, Верховный суд (ВС) выплатил отпускных на сумму более 27 миллионов гривен.

Такой информацией поделились судьи в телеграмм-канале «Под Мантией».

«Сума в 27 млн не большая? В масштабах бюджета ВС нет. Но, она сопоставима с затратами на содержание одного небольшого районного суда на протяжении года. Или равноценна покупке более 120 тис медицинских респираторов с клапанами. Этих масок хватило бы на все суды Украины. На эти деньги можно было бы приобрести более 30 ИВЛ», - говорится в сообщении.

Кроме этого, судьи отмечают, что массовые уходы в отпуск, а также выплаты отпускных и материальной помощи связаны со спешкой сотрудников ВС получить деньги до запланированных изменений в бюджет в части уменьшения размера судейского вознаграждения.

судьи, отпуск, карантин
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