Судьи назвали причину массовых отпусков сотрудников ВС

За время карантина, в период с марта и до середины апреля, Верховный суд (ВС) выплатил отпускных на сумму более 27 миллионов гривен.

Такой информацией поделились судьи в телеграмм-канале «Под Мантией».

«Сума в 27 млн не большая? В масштабах бюджета ВС нет. Но, она сопоставима с затратами на содержание одного небольшого районного суда на протяжении года. Или равноценна покупке более 120 тис медицинских респираторов с клапанами. Этих масок хватило бы на все суды Украины. На эти деньги можно было бы приобрести более 30 ИВЛ», - говорится в сообщении.

Кроме этого, судьи отмечают, что массовые уходы в отпуск, а также выплаты отпускных и материальной помощи связаны со спешкой сотрудников ВС получить деньги до запланированных изменений в бюджет в части уменьшения размера судейского вознаграждения.