ВС не пойдет против своего обращения в КСУ относительно конституционности введения карантина

Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

В частности, Верховный суд просит проверить на соответствие Конституции Украины подпункты 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзац шестой пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года №392.

А также суд просит проверить пункты 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного постановлением Кабмина от 20 мая 2020 №392, части первую и третью ст.29 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 14 ноября 2019 №294-ІХ; абзац девятый пункта 2 раздела 11 "Заключительные положения" закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 13 апреля 2020 №553-ІХ.

Судьи отмечают, что фактически ВС признал введение карантина нарушающим права и свободы граждан. "Пленум Верховного суда, а это, читаем, все судьи ВС, сами признали, что карантин нарушает права и свободы граждан. Именно поэтому пленум ВС обратился в КС с обращением", - сообщает телеграм-канал "Под мантией".

Министр юстиции Денис Малюська считает, что государство не понесет значительных убытков в случае решения Конституционного суда о неконституционности введения карантина в Украине. "Министр юстиции, прости Господи, Малюська, признал, что карантин был на грани законности. Читаем, что карантин был незаконный", - подчеркивают авторы поста.

По мнению судей, теперь бизнесмены могут требовать от государства компенсации понесенных в связи с введением карантина убытков. "Раз такое дело, то пора бизнесменам обращаться в суд для признания действий Кабинета министров противоправными и взыскания с государства понесенных убытков", - предлагают они.

Также судьи подчеркивают, что Верховный суд постарается сделать так, чтобы решения по поводу компенсации убытков вступили в силу. "ВС засилит такие убытки. ВС же себе в ногу не выстрелит и не пойдёт против своего же обращения в КСУ", - резюмируют они.