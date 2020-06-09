Войти | Зарегистрироваться
19:12

вторник,
09 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Мелитополе увеличили колокольню кафедрального собора УПЦ, чтобы лучше был слышен звон

09.06.2020 / 18:39
В Мелитополе увеличили колокольню кафедрального собора УПЦ, чтобы лучше был слышен звон
Мелитополь Источник: Центр информации УПЦ
В Мелитополе увеличили колокольню кафедрального собора

В Мелитополе Запорожской области увеличили колокольню кафедрального собора Украинской Православной Церкви, чтобы лучше был слышен звон.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Запорожскую епархию, 6 июня, накануне праздника Святой Троицы, собор во имя святого благоверного князя Александра Невского в Мелитополе украсили реконструированной колокольней.

«Идея реконструкции возникла летом 2019 года, - рассказывает ключарь собора протоиерей Александр Виниченко. - Высота колокольни была ниже центрального купола. По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки решили изменить конструкцию - поднять колокольню, чтобы звон был лучше слышен».

Работы начались еще осенью, но на зиму временно приостановились. Потом реконструкции помешал карантин. Работу завершили накануне праздника Троицы.

«Высота обновленной колокольни составляет 21 метр, а ее диаметр - 3,3 метра. Шатер и купол покрыты булатом - синим и золотым. В планах — перекрытие крыши, обновление фасада собора и замена колоколов», - рассказал отец Александр.

Источник: Inpress.ua
собор, Мелитополь, УПЦ, колокольня
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.