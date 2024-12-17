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Замість МСЕК МОЗ сформувало експертні команди з оцінки повсякденного функціонування

18.12.2024 / 15:23
Міністерство охорони здоров'я сформувало у 286 лікарнях 1348 експертних команд з оцінки повсякденного функціонування, які замінять МСЕК.

Про це інформує пресслужба МОЗ у вівторок, 17 грудня.

Найбільше - за профілем "загально-хірургічна", "загальна", "хірургічна" та "травматологічна". Серед інших профілів команд - кардіоневрологічна, офтальмологічна, онкологічна, фтизіатрична, гематологічна та психіатрична. Так, оцінювати повсякденне функціонування людини зможуть фахівці з відповідною кваліфікацією.

У командах працюватимуть 4,3 тис. лікарів різних спеціальностей залежно від профілю команди.

Експертні команди працюватимуть у новій електронній системі. До неї матимуть доступ усі лікарі, які створюватимуть у ній електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування для своїх пацієнтів.

Зауважується, що цього тижня систему вже почали тестувати з пілотними закладами, так щоб 1 січня вона працювала в усіх лікарнях.

Клініки, в яких сформовані експертні команди, відібрані так, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг.

Протягом грудня справи, що мали бути розглянутими в 2025-му або наприкінці поточного року, передаються від МСЕК до закладів з експертними командами. Заклади мають поділити справи за профілем.

МОЗ, МСЕК
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