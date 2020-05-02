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В УПЦ открыли сбор на реставрацию куполов Спасо-Преображенского кафедрального собора Сум

02.05.2020 / 19:24
В УПЦ открыли сбор на реставрацию куполов Спасо-Преображенского кафедрального собора Сум
Сумы Источник: Центр информации УПЦ
В процессе реставрации планируется восстановление кровли главного купола

Открыт сбор на реставрацию Спасо-Преображенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви в Сумах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православную Сумщину», в процессе реставрации планируется восстановление кровли главного купола Спасо-Преображенского кафедрального собора, который находится на улице Соборной в Сумах.

Для сбора пожертвований на реставрацию открыт специальный банковский счет.

Источник: Inpress.ua
собор, Сумы, УПЦ
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