В Чернигове отметили 325-летие Троицкого собора

В Чернигове отметили 325-летие кафедрального собора Троице-Ильинского монастыря Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Черниговской епархии, в день Святой Троицы, 7 июня, Божественную литургию в Троицком кафедральном соборе возглавил митрополит Черниговский и Новоград-Северский Амвросий.

За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви, а также молитва о прекращении «губительного поветрия» - коронавируса.

Накануне вечером в соборе было совершено богослужение с молитвами перед мощами святых Феодосия, Филарета и преподобного Лаврентия Черниговских.

Свято-Троицкий кафедральный собор является доминантой архитектурного ансамбля Троице-Ильинского монастыря, расположенного на Болдиных горах и основанного в кон. XI в. прп. Антонием Печерским. Впоследствии стал кафедральным собором епархии и является таковым в наше время. Его строительство проходило с 1679 по 1695 год. В основу здания положен план древнего «ядра» Успенского собора Киево-Печерской лавры.

После гонений и разрухи в эпоху советской власти, в 1988 г. Свято-Троицкий собор возвращен Церкви, и в него перенесли мощи свт. Феодосия. В 1993 г. состоялись обретение мощей и канонизация прп. Лаврентия, в 2009 г. – свт. Филарета. Их мощи покоятся в соборе и доступны для молитвенного поклонения.