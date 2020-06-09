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Львовский митрополит рассказал о чуде «личной Пятидесятницы» во время епископской хиротонии

09.06.2020 / 16:44
Львовский митрополит рассказал о чуде «личной Пятидесятницы» во время епископской хиротонии
Митрополит Филарет Источник: Центр информации УПЦ
Один из архиереев, принимавший участие в хиротонии, назвал это состояние «благодатной эйфорией», некой личностной причастностью к получению благодати Святого Духа

Глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и опеке медицинских учреждений митрополит Львовский и Галицкий Филарет рассказал о чуде, которое произошло с ним во время его «личной Пятидесятницы» – архиерейской хиротонии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Филарет рассказал в интервью интернет-ресурсу «Духовна велич Львова».

«У меня было впечатление, что алтарь превратился в Сионскую горницу, мое сердце трепетало от страха, волнения, перед глазами за короткое время проплыла вся моя церковная жизнь. В алтаре все было наполнено энергией и каким-то шумом, хотя на самом деле было очень тихо, как всегда, и было слышно, как покойный Митрополит Владимир вполголоса читал тайные молитвы. А потом этот шум прекратился, сердце успокоилось и на место страха и волнения пришла неисчерпаемая благодать и необычная радость, именно в этот момент я почувствовал на себе то, что происходило со святыми апостолами», - поделился владыка.

По его словам, он ощутил «необычайную силу, благодать Божию, которая полностью дополнила его служение Церкви и сожгла огнем все то, что было в сердце и уме, даже малейшее сомнение».

Один из архиереев, принимавший участие в хиротонии, назвал это состояние «благодатной эйфорией», некой личностной причастностью к получению благодати Святого Духа.

«Такое состояние переживают все епископы. Затем мои старшие собратья-архиереи поделились со мной своими впечатлениями и посоветовали сохранить эту благодать как можно дольше. Я даже после архиерейской хиротонии старался больше времени уделять молитве, чем работе, часто служил Божественную литургию. Это состояние продолжалось некоторое время, в течение около сорока дней», - отметил митрополит Филарет.

Он подчеркнул, что пребывать в единении с Богом – это и есть цель нашей жизни.

«Главной целью и порядком нашей жизни должно быть ощущение, что ты всегда должен находиться в Сионской горнице и, переживая это благословенное состояние, дарить и сопровождать дары Святого Духа», - заключил архиерей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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