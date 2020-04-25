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Шольц має намір дотримуватися своєї відмови постачати крилаті ракети Taurus в Україну

25.04.2024 / 14:21
Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір дотримуватися своєї відмови постачати крилаті ракети Taurus в Україну, навіть попри те, що у Конгресі США готові передати американські далекобійні ракети ATACMS.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

На відповідне запитання про Taurus під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком Шольц заявив, що "моє рішення не зміниться".

Канцлер знову підкреслив, що Берлін та Лондон є найважливішими постачальниками зброї Києву, а також послався, зокрема, на велику підтримку, яку Німеччина надала Україні в артилерії та протиповітряній обороні.

"Моє рішення є дуже чітким щодо однієї системи озброєння. Але моє рішення також чітке в тому, що ми будемо надавати найбільшу в Європі підтримку Україні та разом з Великою Британією й надалі будемо тими двома країнами, хто робить найбільше", – зазначив Шольц.

Раніше канцлер Німеччини орієнтувався на США, коли йшлося про постачання нових якісних систем озброєнь Києву. Так було у випадку з постачанням далекобійної артилерії, а також танків Leopard 2, які відправили в Україну лише після того, як Вашингтон погодився поставити свої танки Abrams.

Шольц, Сунак, Taurus
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