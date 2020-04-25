МО Британії: У судах росії рекордна кількість справ про дезертирство

Також фіксують рекордну кількість прохань від росіян-ухилянтів про притулок в іноземних країнах, йдеться у свіжому звіті Міноборони Великої Британії.

"У березні російські військові суди засудили за дезертирство рекордну кількість - 684 - військовослужбовців російських Збройних сил. Загальна кількість випадків з моменту так званої часткової мобілізації у вересні 2022 року становить 7,4 тис., причому в Московській області найбільше випадків - 496", - йдеться у повідомленні.

Багато солдатів, які постали перед військовим судом, отримавши умовні терміни, повернулися до своїх частин і на передову.

"Водночас кількість запитів на притулок у західних країнах від росіян, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня. Російські солдати, яких вдалося розшукати, зокрема примусово завербовані під час часткової мобілізації у вересні 2022 року, повинні залишатися на військовій службі на невизначений термін, із невеликою перспективою звільнення", - зазначає британська розвідка.