Войти | Зарегистрироваться
13:19

среда,
28 февраля
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Шольц: Мене дуже дратує відсутність балансу між тим, що дійсно потрібно Україні, і дебатами про Taurus

27.02.2024 / 14:21
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив категорично проти постачання крилатих ракет Taurus Україні, посилаючись на ризик втягування своєї країни у війну.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

"Німеччина є найбільшим військовим постачальником України в Європі. Це так і залишається. Але зрозуміло одне: ми не станемо стороною війни – ні прямо, ні опосередковано. Цими двома принципами я керуюся у всіх своїх рішеннях", – зазначив він.

Як повідомляє Focus, у спілкуванні з журналістами він вказав, що Берлін "не повинен пов'язувати себе... з цілями, яких досягає ця система".

"Ця ясність необхідна. Я здивований, що деяких людей це навіть не зачіпає, що вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, призвести до своєрідного втягування у війну", – наголосив Шольц.

За його словами, чого не вистачає Україні, так це боєприпасів. Він додав, що його "дуже дратує відсутність балансу між тим, що дійсно потрібно зараз, і дебатами про цю систему (Taurus)".

"Це дуже далекобійна зброя. І те, що роблять (постачанням крилатих ракет) британці і французи з точки зору контролю над цілями та супровідного контролю над цілями, не може бути зроблено Німеччиною. Це знає кожен, хто мав справу з цією системою", – заявив Шольц.

Шольц, Taurus
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
28 февраля
27 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.