Держдеп: Визнання росії державою-спонсором тероризму може мати незаплановані наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Після смерті російського опозиціонера Олексія Навального в США закликали внести росію до переліку держав-спонсорів тероризму.

"Давайте визнаємо росію спонсором тероризму в рамках законодавства США. Давайте змусимо їх заплатити ціну за вбивство Навального", - заявив сенатор від Республіканської партії Ліднсі Грем.

Він припустив, що відповідний законопроєкт може бути зареєстрований в американському Конгресі вже незабаром.

"Ми маємо дуже серйозно в цьому питанні поставитися до незапланованих наслідків", - сказала друга заступниця держсекретаря США Юрі Кім.

Вона послалась на позицію президента США Джо Байдена з цього питання у вересні 2022 року. Тоді він висловився проти включення росії до переліку держав-спонсорів тероризму.

Пізніше речниця Білого дому Карін Жан-П'єр пояснила, що на думку президента США, "це не є найефективніший чи найсильніший шлях вперед, аби притягнути росію до відповідальності".

Вона зауважила, що таке визначення може мати непередбачувані наслідки для України й для всього світу.

Нагадаємо, США включили чотири країни до переліку держав-спонсорів тероризму: Кубу, Північну Корею, Іран та Сирію.

Включення до переліку держав-спонсорів тероризму передбачає чотири основні категорії санкцій з боку США, включаючи обмеження на надання допомоги США, заборону на оборонний експорт та продаж, певні обмеження на експорт товарів подвійного призначення та інші фінансові обмеження.

Також передбачено покарання для осіб та держав, які ведуть торгівлю з такими країнами.