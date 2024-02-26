Пентагон: Війна росії загрожує не лише європейській безпеці, а й країнам поза межами Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Пентагону.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну разом із міжнародними союзниками та партнерами, щоб забезпечити те, що їй потрібно для її оборони зараз і в майбутньому", - зазначив Остін.

Він підкреслив, що війна росії загрожує не лише європейській безпеці, а й країнам поза межами Європи. За його словами, світ стане небезпечним, якщо путін і його прихильники вирішать, що вони можуть стерти демократію з карти світу та змусити вільних людей жити в страху.

Крім того, глава Пентагону підсумував:

з початку повного вторгнення росії в Україну країни міжнародної коаліції виділили понад 87 млрд доларів допомоги;

Сполучені Штати надали Україні через президентські повноваження та Ініціативу сприяння безпеці України понад 44,2 млрд доларів;

разом з партнерами вони навчили понад 123 тисячі українців у понад 80 місцях по всьому світу;

лише Сполучені Штати провели навчання близько 19 тисяч українських військовослужбовців на загальновійськових озброєннях, спеціальних бойових платформах, а також навичках персоналу та лідерства.

“Ми підтримуємо боротьбу України за свободу і тому що це правильно, і тому що це має значення для подальшої безпеки Америки”, – підкреслив Ллойд Остін.