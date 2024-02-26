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Пентагон: Війна росії загрожує не лише європейській безпеці, а й країнам поза межами Європи

25.02.2024 / 16:20
Міністр оборони США Ллойд Остін у своєму зверненні до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україні закликав Конгрес підтримати законопроєкт щодо надання допомоги та відзвітував про підтримку України з боку Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Пентагону.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну разом із міжнародними союзниками та партнерами, щоб забезпечити те, що їй потрібно для її оборони зараз і в майбутньому", - зазначив Остін.

Він підкреслив, що війна росії загрожує не лише європейській безпеці, а й країнам поза межами Європи. За його словами, світ стане небезпечним, якщо путін і його прихильники вирішать, що вони можуть стерти демократію з карти світу та змусити вільних людей жити в страху.

Крім того, глава Пентагону підсумував:

  • з початку повного вторгнення росії в Україну країни міжнародної коаліції виділили понад 87 млрд доларів допомоги;
  • Сполучені Штати надали Україні через президентські повноваження та Ініціативу сприяння безпеці України понад 44,2 млрд доларів;
  • разом з партнерами вони навчили понад 123 тисячі українців у понад 80 місцях по всьому світу;
  • лише Сполучені Штати провели навчання близько 19 тисяч українських військовослужбовців на загальновійськових озброєннях, спеціальних бойових платформах, а також навичках персоналу та лідерства.

“Ми підтримуємо боротьбу України за свободу і тому що це правильно, і тому що це має значення для подальшої безпеки Америки”, – підкреслив Ллойд Остін.

Пентагон, Остін
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