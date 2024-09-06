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Пентагон: рф передислокувала авіацію, яку застосовує для ударів авіаційними бомбами, за межі радіусу удару ATACMS

07.09.2024 / 16:20
російська федерація передислокувала авіацію, яку застосовує для ударів авіаційними бомбами за межі радіусу удару ATACMS. США зосереджені на допомозі Україні бути більш ефективною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час прес-конференції за підстумками "Рамштайну".

На думку Остіна, жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

"Є кілька методів, як цього досягти. Жодна зброя сама по собі не вирішить хід війни. Ми це говорили про танки і про іншу зброю. Ми кожного разу говоримо, що не можна покладатися на одну річ. Ми будемо робити все можливе, щоб допомогти Україні досягти успіху та створити правильну динаміку на полі бою, щоб створити можливості, які допоможуть Україні захищати свою територію", - сказав Остін.

Що ж стосується дозволу щодо використання ATACMS для глибоких ударів по території росії, то Остін вважає, що Україна має власну зброю для цього.

"У України вже є значні власні можливості атакувати цілі, які виходять за можливості ATACMS чи Storm Shadow. росіяни перенесли свої літаки, які використовують для КАБів, за межі радіуса дії ATACMS. Ми зосереджуємось на тому, щоб допомогти їм бути більш ефективними в захисті своєї території", - сказав Остін.

Нагадаємо, партнери обмежують Україну у використанні переданої зброї для ударів по росії. США дозволили атаки лише поблизу кордону, заборонивши удари по аеродромах з ворожою авіацією.

Через це Україна не може знищувати носії керованих авіабомб, які атакують мирні міста. Джон Кірбі зазначив, що США продовжують обговорювати ці питання з Україною у приватному порядку.

Також видання The Times писало, що США вже місяць не можуть відреагувати на запит Британії з пропозицією дозволити Україні атакувати територію росії за допомогою ракет Storm Shadow.

Пентагон, Остін
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