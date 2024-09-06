Т.в.о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України має намір дотримуватися моделі своєї попередниці

«Я великий шанувальник Пенні Пріцкер, і я думаю, що її робота за останній рік була дійсно дуже ефективною. І тому я хотів би наголосити, що хочу продовжувати слідувати моделі, яку вона встановила, включно з її пріоритетними напрямами інвестицій. Її план із п'яти пунктів - це абсолютно правильний план», - сказав Верма на брифінгу в Києві.

За його словами, сектори, на яких була зосереджена у своїй роботі Пріцкер - енергетика, технології, сільське господарство, критично важливі мінерали, оборона, транспорт і логістика - «це все абсолютно правильні сектори».

Крім того, Верма нагадав, що його попередниця акцентувала увагу в роботі на зміцненні довіри зовнішньої інвестиційної спільноти за допомогою нормативної визначеності, податкової справедливості, прозорості, продовження процесу реформ, що «критично важливо».

«І якби я міг продовжувати робити те, що робила вона (Пріцкер - ІФ-У), це був би великий успіх. Тому я дуже пишаюся тим, що обійняв цю посаду, і вдячний Пенні за всю виконану нею роботу, а також за роботу посольської команди», - додав він.

Окремо Верма зазначив, що приїхав до Києва спільно з представниками американських компаній. Зокрема, в Україну прибули високопоставлені представники страхової компанії Aon, які тут, щоб розповісти про продукт страхування від військових ризиків. Також приїхали представники компанії Day&Zimmerman, щоб розповісти, як вони можуть підтримати оборонний промисловий комплекс і спільне виробництво, зокрема, в галузі боєприпасів. Третя компанія, представники якої також приїхали до Києва, - Jacobs, яка займається управлінням інженерними проєктами та плануванням складних інфраструктурних проєктів.