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Т.в.о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України має намір дотримуватися моделі своєї попередниці
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.
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