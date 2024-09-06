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На кордоні з рф Литва встановила "їжаки", "зуби дракона" та колючий дріт

06.09.2024 / 15:23
Литва встановила засоби контрмобільності території поруч із мостом, що сполучає країну з рф, а також бродів вздовж річки Німан.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви у четвер, 5 вересня.

"Міст Луїзи є власністю рф, тому сьогодні ми можемо встановлювати перешкоди тільки перед мостом. Тут рух ворожих сил можуть перекрити наші "їжаки", "зуби дракона" та колючий дріт. Крім усіх зазначених заходів, на опорах передбачається також встановити резервні перешкоди - комплекти металевих балок. У броду ворогу також заважатимуть не тільки круті схили річки, а й міни, "зуби дракона", "їжаки" та колючий дріт. Важливо бути готовим до всього що б не трапилося", - наголосив глава Міноборони Лаурінас Кащюнас.

Він пояснив, що у разі військового вторгнення ворожим силам знадобиться набагато більше часу та ресурсів, щоб подолати інженерні перешкоди. Це, своєю чергою, дасть литовським військовим більше часу для підготовки до оборони.

Заходи контрмобільності потенційно знижують ефективність пересування як піхоти противника, так і військової техніки.

У Міноборони пояснили, що впровадження лінії оборони є ще одним кроком у посиленні охорони литовського державного кордону, який також є зовнішнім кордоном Європейського Союзу та НАТО.

Всього біля кордонів із росією та білоруссю у Литві створюють 27 зон, захищених інженерними засобами. До кінця цього року планується передати литовській армії "зуби дракона", збірні "їжаки", "іспанські коні" та бетонні дорожні загородження на суму понад 4 мільйони євро. Додатково планують придбання "зубів дракона" приблизно на 2,5 мільйона євро.

Щобільше, також планується поглиблення меліоративних канав, формування алей дерев уздовж доріг та збереження лісових масивів на відстані до 20 кілометрів від кордону та довкола головних доріг і путівців, зміцнення бродів Німану. Розвиток мінних можливостей литовської армії значно підвищить ефективність усіх інших заходів протимобільності.

Литві може знадобитися близько 600 мільйонів євро для реалізації всіх заходів мобільності протягом десяти років.

Литва
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