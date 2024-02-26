Сеул: росія могла отримати близько 3 млн артилерійських снарядів від КНДР

Відповідну заяву зробив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік під час виступу перед журналістами, його слова наводить агентство Bloomberg.

За словами глави південнокорейського оборонного відомства, Північна Корея відправила в росію близько 6,700 вантажних контейнерів. Вони можуть містити близько 3 млн артилерійських снарядів.

росія передала натомість продовольство, що дало змогу північнокорейському керівництву стабілізувати ціни на предмети першої необхідності в країні.

Крім того, Північна Корея отримала технології та комплектуючі, що використовуються у виробництві зброї.

У Південній Кореї вважають, що Пхеньян може розширити постачання озброєння та боєприпасів, якщо москва надасть ще більше військових технологій.

Влада Північної Кореї заперечує свою причетність до поставок озброєння і боєприпасів росії, але супутникові знімки можуть свідчити про зворотне.

На зображеннях, зроблених комерційними супутниками, журналісти виявили щонайменше чотири вантажних судна, які курсують між північнокорейським портом Наджін та російським портом Дунай.