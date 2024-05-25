Федоров: В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G

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ПА НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території рф
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Байден: Ми стоїмо поруч з Україною і будемо стояти разом з нею
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Der Spiegel: Країни Балтії та Польща не виключають введення своїх військ в Україну
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Як покращити свою кредитну історію за допомогою МФО Finsfera27.05.2024 / 13:44Кредитна історія - це детальна інформація про всі кредитні операції кожного окремого позичальника. Вона містить дані про взяті кредити, їхні точні суми, строки погашення, прострочення, кількість поданих запитів на кредитування. Кредитну історію формують українські кредитні Бюро, які збирають дані від банків, МФО та інших фінансових установ. Ця інформація використовується кредиторами для оцінки платоспроможності клієнта та кредитного ризику, що виникає при співпраці з ним.
Что такое Chainlink (LINK): Обзор проекта23.05.2024 / 14:33Последние новости рубрики
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Міненерго: Ми розуміємо, що без підвищення тарифу на електроенергію ми не обійдемося
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УЗА: Негативно на прогноз вражаю вплинув посушливий період у травні
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Маск: Виділяємо значні ресурси на протидію спробам росіян глушити звʼязок терміналів Starlink
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Гетманцев: Нам необхідно підвищити і видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії
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НКРЕКП підвищила максимальні граничні ціни на електроенергію для бізнесу
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Стильная классика – как найти вечную красоту в своем гардеробе13.05.2024 / 16:32Классический стиль позволяет самовыражаться и всегда использовать актуальную одежду, обувь и аксессуары. Можно создавать как изысканные и стильные комплекты, так и базовые повседневные образы. Классику ассоциируют с натуральными тканями, простым кроем и деликатными украшениями. Базовые цвета подходят для многих стилей. Узоры, такие как клеточка или цветы всегда остаются в моде. Цельность образа, гармоничность и отточенные линии – это и есть классика. Образ тактичен, но при этом не щепетилен к скуке: сдержанный, выдержанный, но не высокомерный. В нем чувствуются традиции, которые необходимые человеку. Классический стиль претерпел очень малые изменения за историю моды. Изменялась цветовая гамма, форма карманов, тип ткани, длина рукавов и жакетов, некоторые другие элементы, но в целом он оставался собой.
Безопасность и надежность дизельгенераторов в домашнем хозяйстве12.04.2024 / 14:46Последние новости рубрики
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.Последние новости рубрики
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