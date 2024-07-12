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Сійярто планує підняти питання щодо припинення Україною транзиту російської нафти на засіданні Ради ЄС

22.07.2024 / 17:27
Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто вважає "незрозумілим і неприйнятним" припинення Україною транзиту нафти російського "Лукойлу" до Угорщини.

Він планує підняти питання на засіданні Ради ЄС. Відповідну заяву міністра опублікував речник угорського уряду Золтан Ковач.

За словами Сійярто, Угорщина знайшла тимчасові рішення для стабілізації постачань, але вони не підходять на довготривалу перспективу й потрібне "швидке рішення".

Міністр наголосив, що Угорщина і Словаччина дуже залежать від постачання нафти через нафтопровід "Дружба". Від "Лукойлу" щорічно надходило близько 2 млн тонн.

"Це рішення серйозно ставить під загрозу безпеку постачань до Угорщини і Словаччини у довгостроковій перспективі", - заявив Сійярто.

Він закликав Україну відреагувати та зазначив, що планує піднімати це питання на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

"Цікаво, що країна, яка прагне вступу до ЄС, ставить під загрозу постачання енергоресурсів до двох країн-членів, зокрема влітку, коли споживання на піку", - зазначив Сійярто.

Під санкціями в Україні "Лукойл" перебував ще з 2018 року. Але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. А в червні 2024 року РНБО суттєво розширила обмеження, додавши, зокрема, заборону на транзит.

Сійярто, нафта
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