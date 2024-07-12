МВС Франції: Ми відмовили великій кількості російських “журналістів”, які стверджували, що хочуть висвітлювати Ігри

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен в інтерв’ю виданню Le Journal du Dimanche.

Франція допустила присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті, заявив очільник МВС. Проте офіційний Париж відмовив великій кількості російських журналістів.

“Ми відмовили великій кількості “журналістів”, які стверджували, що хочуть висвітлювати Ігри. З іншого боку, ми допустили присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті. Ми виходимо з принципу обережності”, – стверджує глава МВС Франції.

Загалом Франція перевірила 960 тисяч досьє у допуску до роботи на Олімпійські ігри-2024.

За даними МВС Франції, відмову отримали 4 340 осіб. Серед них – волонтери, працівники стадіонів, члени спортивних делегацій.

Зокрема, вдалося виявити шпигунів, проте йдеться про кількість у менш ніж сотню, наголосив французький міністр. Серед них – громадяни з росії, білорусі та інших країн, список яких він не захотів називати.

Глава МВС Франції не вірить, що російські шпигуни могли організувати теракт у Парижі, проте не виключає, що вони могли отримати доступ до місцевих мереж для проведення можливих кібератак.