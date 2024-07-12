Єврокомісар: рф повинна заплатити за шкоду, заподіяну її агресією проти України

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Єврокомісія.

У пресрелізі йдеться, що це рішення має на меті ще більше посилити зобов'язання Євросоюзу щодо діяльності Реєстру збитків від рф.

Ставши повноправним учасником, ЄС зберігає й посилює свою прихильність до забезпечення того, щоб усі порушення міжнародного права, вчинені росією, були належним чином компенсовані, зазначає Єврокомісія

"Зміна статусу також сприяє фінансовій стабільності Реєстру (збитків від рф), оскільки ЄС зобов'язується робити обов'язковий щорічний фінансовий внесок", – йдеться в повідомленні.

Єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс привітав рішення Ради ЄС, яке, за його словами, підтверджує та посилює рішучу підтримку Євросоюзом цього механізму.

"рф повинна заплатити за шкоду, заподіяну її агресією проти України. Реєстр збитків є важливим кроком у цьому напрямку, оскільки він надійно фіксує докази та інформацію про претензії щодо відшкодування збитків, втрат або травм, яких зазнали українці, для подальшого судового розгляду та компенсації", – зазначив він.