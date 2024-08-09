Представник ЄК: Країни ЄС мають можливість обмежувати і забороняти російський газ на національному рівні

"Частка відновлюваної енергії зростає в ЄС, що дає змогу скорочувати використання викопного палива, а отже - й російського викопного палива. (...) Стосовно російських енергоносіїв, нові санкції щодо транспортування СПГ з росії почнуть діяти в термін до дев'яти місяців. І є ще серія інших чинних інструментів", - сказав прессекретар на брифінгу в Брюсселі.

"Виконуємо масштабну роботу, і ми її продовжуємо", - заявив Макфі.

Зокрема, пояснив він, у ЄК переглянули законодавство газового ринку. Так, держави-члени мають можливість запроваджувати обмеження і заборони на російський газ на національному рівні.

"У роботі багато проєктів. Ми продовжуємо інвестувати в енергетичні інфраструктури, які допомагають державам-членам забезпечуватися з інших джерел", - повідомив представник ЄК.

Так Макфі відповів на прохання прокоментувати, що робить Єврокомісія, щоб не допустити у 2024 році обсягів імпорту російського газу в ЄС, які, судячи з нинішніх темпів, можуть перевищити показники 2023 року.

За його словами, "газ імпортує не Європейська Комісія, а приватні оператори". Макфі також нагадав, що в ЄС засновано план REPowerEU про "якнайшвидшу відмову від російського викопного палива".