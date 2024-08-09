Мінстратегпром: З Енергоатома заборонено стягувати борги у судовому порядку

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Укрінформу.

У Мінстратегпромі нагадали, що Закон України «Про виконавче провадження» передбачає на період дії воєнного стану зупинку вчинення виконавчих дій у провадженнях з виконання рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу.

"Принагідно інформуємо, що наказом Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України від 02.08.2024 No 95 «Про включення Акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”» до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану» АТ «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) включено до відповідного переліку", - йдеться у відповіді на запит.

У міністерстві уточнили, що до такого переліку включаються підприємства, що виконують державний контракт у сфері оборони або які залучені до виконання такого контракту на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних. Іншим критерієм є включення підприємства до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів).

При цьому підприємство повинне відповідати одночасно обом критеріям.