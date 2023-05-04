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Кабмін ухвалив рішення про запуск процедури корпоратизації Енергоатому

03.05.2023 / 14:21
Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск процедури корпоратизації Енергоатому.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Сьогоднішнім урядовим рішенням запускаємо процедури корпоратизації. У підсумку підвищимо ефективність управління, залучимо додаткові кошти на реалізацію нових проєктів, посилимо нашу енергетичну незалежність", - зазначив урядовець.

Він додав, що Кабмін на виконання ухваленого парламентом закону трансформує Енергоатом в акціонерне товариство.

"Енергоатом - один з найбільших операторів АЕС в Європі, компанія стратегічно важлива для енергетичної безпеки держави. Приводимо її до міжнародних стандартів корпоративного управління", - додав голова уряду.

Прем'єр-міністр запевнив, що буде збережено у власності держави 100% акцій підприємства.

Шмигаль, Енергоатом
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