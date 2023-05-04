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В Україні продовжують зростати ціни на білокачанну капусту

03.05.2023 / 15:24
В Україні вже другий тиждень поспіль зростають ціни на білокачанну капусту врожаю 2022 року. На сьогодні українські фермери пропонують до продажу капусту по 25-30 грн/кг ($0,68-0,82//кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Причина такої цінової тенденції в тому, що пропозиція капусти врожаю 2022 року продовжує стрімко скорочуватися, тоді як масові поставки цієї продукції нового врожаю ще не почалися. Водночас попит у цьому сегменті зберігається досить високим, що дає змогу фермерам і далі підвищувати ціну на свою продукцію.

Дефіцит цієї продукції пояснюють тим, що більшість українських виробників наразі вже завершили сезон реалізації, а решта фермерів пропонують до продажу залишкові партії білоголової капусти врожаю 2022 року.

Як зазначають аналітики, ціни на торішню капусту на українському ринку на сьогодні в середньому в 1,5 раза вищі, ніж на початку травня минулого року.

При цьому багато гравців ринку не виключають, що підвищувальний ціновий тренд у цьому сегменті збережеться і надалі.

капуста
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