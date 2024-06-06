Войти | Зарегистрироваться
05:09

пятница,
07 июня
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

ЄК: Ми тісно співпрацюємо з українською владою щодо підтримки енергетичної інфраструктурі

06.06.2024 / 13:19
Європейська комісія тісно співпрацює з українською владою для надання підтримки за допомогою експорту електроенергії, технічної допомоги та обладнання для ремонту пошкодженої інфраструктури після атак рф, заявив речник Єврокомісії з питань енергетики Тім Макфі, пише УНН.

Представник Єврокомісії повторив, що "ми дуже рішуче засуджуємо ці атаки на енергетичну інфраструктуру України".

"Ми дуже тісно співпрацюємо з українською владою, щоб надати підтримку чи то у формі збільшеного експорту електроенергії з ЄС в Україну,.. чи то шляхом надання технічної підтримки та обладнання для ремонту інфраструктури, яка зазнала атак. Ми перебуваємо у постійному контакті з українською владою на всіх рівнях, і ваша влада працює над оновленим списком потреб зі свого боку" для отримання Єврокомісією, сказав Макфі.

З його слів, наразі "немає жодних нових оголошень", які він би міг зробити. "Але я можу запевнити вас, що ми постійно спілкуємося з цього приводу, і є дуже велике бажання європейських урядів, а також представників промисловості надати таку підтримку, яка потрібна Україні", - вказав Макфі.

Єврокомісія, Макфі
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 июня
5 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.