ЄК: Ми тісно співпрацюємо з українською владою щодо підтримки енергетичної інфраструктурі

Представник Єврокомісії повторив, що "ми дуже рішуче засуджуємо ці атаки на енергетичну інфраструктуру України".

"Ми дуже тісно співпрацюємо з українською владою, щоб надати підтримку чи то у формі збільшеного експорту електроенергії з ЄС в Україну,.. чи то шляхом надання технічної підтримки та обладнання для ремонту інфраструктури, яка зазнала атак. Ми перебуваємо у постійному контакті з українською владою на всіх рівнях, і ваша влада працює над оновленим списком потреб зі свого боку" для отримання Єврокомісією, сказав Макфі.

З його слів, наразі "немає жодних нових оголошень", які він би міг зробити. "Але я можу запевнити вас, що ми постійно спілкуємося з цього приводу, і є дуже велике бажання європейських урядів, а також представників промисловості надати таку підтримку, яка потрібна Україні", - вказав Макфі.