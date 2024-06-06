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14:21
Чехія: Рада ЄС повинна "не пізніше" червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови
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13:19
ЄК: Ми тісно співпрацюємо з українською владою щодо підтримки енергетичної інфраструктурі
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18:30
Шмигаль: Матриця реформ – це величезний план змін, який систематизує усі реформи та рекомендації партнерів
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17:27
Джонсон: Двозначність НАТО щодо України стала одним із факторів, які спонукали путіна до вторгнення
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14:21
Німеччина: Україні необхідно дозволити запобігати атакам з боку росії для кращого захисту життів мирного населення
- 14:21
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15:23
Опендатабот: 58 українських компаній, які належали колаборантам та росіянам перейшли у власність держави
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10:12
Financial Times: У планах США надати Україні позику, можливо, разом з іншими країнами G7, на $50 мільярдів
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16:25
Кабмін звільнив від сплати імпортного мита деяки товари для виробництва спецтранспорту
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15:23
Рада схвалила у першому читанні підвищення ставок акцизного податку на пальне
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11:14
Через мобілізацію та обстріли український бізнес погіршив оцінки ділової активності
- 15:23
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Женская обувь для невероятного облика и удовольствия06.06.2024 / 16:36
Стильная классика – как найти вечную красоту в своем гардеробе13.05.2024 / 16:32Классический стиль позволяет самовыражаться и всегда использовать актуальную одежду, обувь и аксессуары. Можно создавать как изысканные и стильные комплекты, так и базовые повседневные образы. Классику ассоциируют с натуральными тканями, простым кроем и деликатными украшениями. Базовые цвета подходят для многих стилей. Узоры, такие как клеточка или цветы всегда остаются в моде. Цельность образа, гармоничность и отточенные линии – это и есть классика. Образ тактичен, но при этом не щепетилен к скуке: сдержанный, выдержанный, но не высокомерный. В нем чувствуются традиции, которые необходимые человеку. Классический стиль претерпел очень малые изменения за историю моды. Изменялась цветовая гамма, форма карманов, тип ткани, длина рукавов и жакетов, некоторые другие элементы, но в целом он оставался собой.Последние новости рубрики
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Топ масел 5w3004.06.2024 / 00:36Последние новости рубрики
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.Последние новости рубрики
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