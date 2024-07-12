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Зеленський розкрив подробиці телефонної розмови з Трампом

20.07.2024 / 10:10
Президент України Володимир Зеленський провів у ніч на суботу телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

«Я говорив із Дональдом Трампом, щоб привітати його з висуненням від Республіканської партії та засудити шокуючу спробу нападу на нього в Пенсильванії. Я побажав йому сил і абсолютної безпеки в майбутньому», - написав Зеленський у своїй соціальній мережі Х (Твіттер).

Під час розмови, як повідомив президент України, він наголосив на життєво важливій двопартійній і двопалатній підтримці Америки в захисті свободи і незалежності України.

Він також наголосив, що Україна завжди буде вдячна Сполученим Штатам за допомогу в зміцненні обороноздатності у протистоянні російському терору, оскільки напади Росії на українські міста і села тривають щодня.

«Ми домовилися з президентом Трампом обговорити на особистій зустрічі, які кроки можуть зробити мир справедливим і по-справжньому міцним», - резюмував Зеленський.

Трамп, Зеленський
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