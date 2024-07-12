Українцям розповіли, чи можуть виписати штраф за за непроходження ВЛК

Чи буде відповідальність за непроходження ВЛК у 2024 році, пишуть Факти ICTV.

У зв’язку з поширенням неточної інформації Міністерство оборони України дало пояснення щодо некоректних трактувань норми закону про оновлення військово-облікових даних та передбачених законодавством штрафів.

Наразі законодавство України передбачає два окремих види військового обов’язку, зокрема:

оновлення даних;

проходження медичного огляду (ВЛК) для визначення ступеня придатності до проходження військової служби.

Міноборони наголошує, що під час поновлення даних проходження військово-лікарської комісії не потрібно.

Проходити ВЛК необхідно буде лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії.

Тобто оновлення військово-облікових даних та ВЛК – це два різні види виконання військового обов’язку.

Штраф за непроходження ВЛК можуть виписати у тому разі, коли людина отримала повістку на проходження військово-лікарської комісії, але не зробила цього у визначений термін або ухилилася від її проходження.

Якщо особа не прийде за повісткою на проходження ВЛК, на неї може бути накладено штраф у розмірі – від 17 до 25 тис грн.

Військовозобов’язана особа має сплати цю суму протягом 15 днів. Якщо вона цього не зробить, виконавча служба може стягнути його примусово, у подвійному розмірі від суми штрафу. Також разом зі штрафом необхідно буде сплатити виконавчий збір.