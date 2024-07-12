Железняк: Рада прийняла законопроєкт, який дозволить корупціонерам офіційно відкупитись від покарання

Урядову ініціативу, яка містить корупційні ризики, підтримав 231 народний депутат, повідомив 18 липня Ярослав Железняк.

"Законопроєкт № 11340 щодо зміни умов угоди зі слідством у провадженнях щодо корупційних злочинів прийняли під егідою вимоги ЄС. Він дозволить зменшувати покарання за корупцію нижче визначеної межі та розширить можливість застосування звільнення від покарання з випробуванням навіть в особливо тяжких корупційних злочинах. В обох випадках викриття спільників не буде обов'язковою умовою", - сказано в повідомленні.

Натомість викриття спільників пропонують замінити повним відшкодуванням шкоди та штрафом до 204 млн грн за особливо тяжкий злочин. Від 2,057 млн до 20,4 млн грн - у разі вчинення нетяжкого злочину. Від 20,417 млн до 102 млн грн - у разі вчинення тяжкого злочину.

У висновку Антикорупційного комітету щодо законопроєкту вказано, що у проєкті закону виявлено окреме положення, що містить корупціогенний фактор. Підозрювані чи обвинувачені у корупційних кримінальних правопорушеннях, зокрема організатори таких злочинів, можуть відкупитися від суворого покарання, не викриваючи жодних співучасників та не надаючи інформацію про інші відомі їм злочини.

"Окреме вітання спікеру Руслану Стефанчуку, який пропонував голосувати за законопроєкт взагалі без обговорення. Дійсно навіщо холопам чути, які пани відкуплятися за наш грабунок будуть. За цим голосування слідкували посольства всіх наших західних союзників. Всіх", - прокоментував ухвалення законопроєкту керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Необхідність таких змін пояснюють тим, що виконавці чи пособники в корупційних злочинах не можуть, згідно з чинним законодавством, отримати звільнення від покарання, чи покарання з умовою дострокового звільнення, менше ніж п'ять років, а тому не погоджуються на співпрацю.