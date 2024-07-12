Блінкен: Захід працює над тим, аби Україна мала все необхідне для боротьби з російською агресією зараз

Про це він заявив у п’ятницю під час виступу на Форумі з питань безпеки в Аспені, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Питання в тому, що є успіхом для України в майбутньому? І я думаю, що відповідь є простою: це сильна Україна, яка є незалежною, яка дедалі більше інтегрується із Заходом та стоїть на власних ногах у військовому, економічному й демократичному плані. І Україна перебуває на цьому шляху», - зауважив держсекретар США.

Він підкреслив, що Захід і в тому числі Сполучені Штати працюють над тим, аби Україна мала все необхідне для боротьби з російською агресією зараз, а також втілювала план до успіху в майбутньому.

«Зараз у це вже вкладено багато (зусиль – ред.), і, так, це й надалі потребуватиме ресурсів», - зазначив державний секретар США.

У відповідь на запитання, як забезпечити продовження підтримки України, якщо в Білому домі зміниться влада, Блінкен підкреслив, що наразі в обох палатах Конгресу США є більшість, яка виступає за це.

«Я вірю, що підтримка досі залишається, і я вважаю, що будь-яка адміністрація братиме це до уваги», - зазначив він.

Держсекретар США також підкреслив, що будь-яка наступна адміністрація має поставити для себе запитання: «Якщо ми зупинимося, якщо ми дамо зворотний хід, якщо ми підведемо Україну, що зробить путін? Він реально поновить агресію і, можливо, матиме шанс досягти успіху там, де йому це не вдалося».

Крім того, продовжив Блінкен, за такого сценарію, росія не зупиниться на Україні та піде далі – в інші країни, в тому числі країни-союзники по НАТО. Це також може вплинути на готовність інших агресорів до дій по всьому світу.

Глава американської дипломатії зазначив, що Сполучені Штати й інші країни вже зробили додаткові кроки для того, щоби посилити позиції України. Зокрема, щонайменше два десятки країн підписали з Києвом двосторонні угоди у сфері безпеки.

«І ми збираємось збільшити цю кількість до понад 30 (країн – ред.)», - зазначив держсекретар США.