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У мзс рф погрожують розгорнути ракети в ядерному оснащенні

19.07.2024 / 14:21
В росії не виключають розгортання ракет, зокрема в ядерному оснащенні, у відповідь на розміщення далекобійної зброї США у Німеччині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник глави мзс рф сергій рябков, якого цитує "интерфакс".

рябков коментував слова німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, який сказав, що запланована до розміщення зброя США буде звичайною.

У заступника глави мзс спитали, чи розглядає російська сторона можливість розміщення ракет у ядерному оснащенні.

"Я не відкидаю жодних варіантів", – сказав рябков.

Він також звинуватив Німеччину і США в "тотальному руйнуванні системи домовленостей у сфері контролю над озброєннями".

"У цій ситуації, беручи до уваги сукупні можливості країн, що входять до НАТО, ми повинні калібрувати свої відповіді, не відчуваючи водночас якихось внутрішніх стримувань із погляду того, що, де і коли можна, потрібно і чи потрібно розміщувати. Тобто максимально широка опціональність", – додав представник мзс рф.

росія, ядерна зброя
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