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Посли ЄС вперше в історії погодили виділення військової допомоги з Європейського фонду миру Вірменії

18.07.2024 / 14:21
Посли Європейського Союзу на зустрічі у середу дали "зелене світло" початку діалогу про безвіз з Вірменією та вперше в історії погодили виділення військової допомоги країні з Європейського фонду миру.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Після рішення послів Європейська комісія має в найближчі місяці розробити план дій для діалогу з візової лібералізації з урядом Вірменії.

"Йдеться про захист документів, кордони, реадмісію. Йдеться також про питання фундаментальних прав. Це як ціле досьє на сотні сторінок, яке Вірменія повинна виконати, і на це підуть роки", – розповів редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

Він підкреслив, що остаточне скасування віз для вірмен вимагатиме одностайної підтримки всіх країн-членів ЄС.

"Є кілька країн, зокрема, Швеція, Австрія та Нідерланди, які дуже, скажімо так, обережно ставляться до надання візової лібералізації іншим країнам. Тож це ще далеко не завершена справа. Є багато перешкод і проблем", – повідомив Джозвяк.

Він також повідомив, що посли дали "зелене світло" на виділення нелетальної військової допомоги Вірменії на суму 10 мільйонів євро через Європейський фонд миру. Це сталося вперше в історії. Раніше це рішення, за даними ЗМІ, блокувала Угорщина.

Рішення країн-членів ЄС погодити початок діалогу про візову лібералізацію з Вірменією було ухвалене на тлі зусиль вірменського уряду, спрямованих на зближення із Заходом, і зростання напруженості у відносинах з росією.

У лютому цього року глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель оголосив, що він і міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян домовилися "розпочати роботу над новим амбітним порядком денним партнерства між ЄС і Вірменією".

ЄС, Вірменія, безвіз
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