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Столтенберг назвав ім’я старшого представника НАТО в Україні

18.07.2024 / 12:16
Патрика Тернера призначено старшим представником НАТО в Україні.

Про це оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Тернер почне виконувати свої обов'язки в Києві у вересні 2024 року.

Він "діятиме як координатор взаємодії НАТО з українською владою в Києві", а також "координуватиме зусилля НАТО і надаватиме Альянсу оцінки та поради щодо ситуації в Україні".

До призначення Тернер працював помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій та оборонної політики та планування, а також обіймав низку високих посад на державній службі у Великій Британії.

"Для мене велика честь бути призначеним на посаду старшого представника НАТО в Україні. З нетерпінням чекаю можливості очолити представництво НАТО і тісно співпрацювати з українською владою, а також з членами та партнерами Альянсу задля надання підтримки Україні з боку НАТО", – прокоментував Тернер.

НАТО, Столтенберг
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