Как стильно носить каффы?

Каффы идеально подходят для тех, кто хочет попробовать разные стили сережек. Помимо этого, они добавят вашему образу остроты и необычности. Однако не каждой девушке легко удается их стилизовать. Сегодня обсудим, как сделать это грамотно и выгодно для вашего образа.

Как надевать серьги каффы?

На первый взгляд ношение кафф может показаться немного сложным, но на самом деле это довольно просто. Осторожно наденьте открытый конец сережки на самую тонкую часть ушного хряща. Постепенно перемещайте сережку вверх, регулируя ее положение, пока она не будет надежно прилегать к уху. Каффы должны плотно прилегать к уху и чувствовать себя комфортно. При этом, передавливать хрящ серьги не должны

Как стилизовать каффы в образе?

Серьги каффы по своей природе универсальны. Они будут классно смотреться и с джинсовым комбинезоном, и легким платье, и классическим костюмом. Серьги каффы можно носить самостоятельно или комбинироваться с другими сережками. Расскажем 7 стильных решений для вашего образа:

Сочетайте серьги каффы с гвоздиками. Выбирайте серьги из одного материала, но лучше в разных дизайнах, чтобы придать образу объем. Чтобы получить сбалансированный внешний вид, наденьте кафф на хрящ и соедините его с изящной застежкой на мочке. Каффы и маленькие колечки — прекрасное решение. Важно выбрать колечки, которые будут дополнять каффы, а не забирать внимание. Обычно серьги колечки надеваются только на одно ухо, в то время как каффы носят на обоих, но может быть и обратная ситуация. Чтобы это выглядело стильно, создайте каскадный эффект. Серьги каффы и конго — смелое заявление, но также важно сохранять баланс. Выберите размер конго, который будет дополнять общий образ. Если кольцо будет большое, то оно должно быть тонким. Если колечко будет толстым, важно чтобы размер его был небольшим. Смелым девушкам можно посоветовать надеть несколько каффов на хрящ и сбалансируйте их одним кольцом на мочке. Смелое заявление через каффы и эффектные серьги. Носите броскую серьгу на одном ухе и уравновешивайте ее смелым каффом на другом. Только советуем надевать одну эффектную серьгу, иначе образ может получиться перегруженным. Также можете надеть тонкий кафф на хряще и дополнить его небольшой броской серьгой-гвоздиком. Смешайте металлы. Наденьте серебряные и золотые каффы, серьги и мини-кольца вместе, чтобы получить необычный и интересный эффект. Для повседневного образа или чего-то более повседневного выберите серьги меньшего размера с укороченными заклепками сзади. Иногда в ювелирном ансамбле больше значит лучше. Не бойтесь экспериментировать с несколькими серьгами. Например, на одном ухе большой кафф, на втором — лаконичный кафф и маленькие серьги гвоздики. Это будет очень стильное решение.

Снять кафф так же просто, как и надеть его. Держите сережку между большим и указательным пальцами. Аккуратно потяните сережку вниз, сдвинув ее с ушного хряща (самой тонкой части уха). Серьги каффы — прекрасная возможность разнообразить ваш стиль, не бойтесь с ними экспериментировать.