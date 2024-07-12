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Шмигаль прокоментував домовленість про реструктуризацію боргу з власникамі облігацій

23.07.2024 / 09:10
Україна досягла принципових домовленостей із Комітетом власників єврооблігацій про реструктуризацію, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відновлюємо боргову стійкість. Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд дол. США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд - до 2033 року", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, у такий спосіб Україна зможе вивільнити ресурси на нагальні потреби: оборону, соціальний захист і відновлення.

Шмигаль, борг
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