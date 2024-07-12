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Мінекономіки: Щоб забезпечити щорічне зростання ВПП нам додатково потрібно 4,5 мільйона працівників

23.07.2024 / 16:25
Аби досягти прогнозних макропоказників на 2025–2027 роки, Україні потрібно залучити 4,5 мільйона додаткових працівників.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Вона також зазначила, що війна і внутрішня міграція призвели до значного скорочення робочої сили. Кількість працевлаштованих зменшилася з 11,5 мільйона у 2021 році до 9 мільйонів у 2023 році, створивши кадровий дефіцит та структурне безробіття.

"За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково", - повідомила Бережна.

Водночас, перший заступник міністра Олексій Соболев зазначив, що за підсумками першого півріччя 2023 року ВВП зріс на 4,1%, а зростання за підсумками року очікується на рівні 3,5%.

"Що стосується прогнозних макропоказників на 2025–2027 роки, то базовий сценарій, затверджений нещодавно урядом, враховує, як безпекові фактори, так і інші чинники, частина яких випливає із безпекової ситуації", - сказав Соболев.

ВВП, Бережна, працівники
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