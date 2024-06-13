Невдале фарбування волосся: що робити?

Чому за домашніх умов не вийшло отримати той відтінок кольору, який надрукований на упаковці фарби? Причин може бути безліч: від стану і кольору волосся, барвників, які використовувались до цього і просто недотримання інструкцій. Найчастішими проблемами, які приходять виправляти в салон краси Fastline.Studio, є більш темний чи світлий відтінок, або ж взагалі інший колір. Що можна зробити в кожному випадку?

Жовтий блондин Пожовклість після фарбування в “платиновий блонд” спричинено тим, що волосся неохоче віддає пігмент феомеланін, який відповідає за червоні і жовті відтінки, а знебарвлення позбавляє лише еумеланіну (чорно-коричневого пігменту). Не треба спалювати волосся окислювачами вщент. Варто скористатись послугою тонування в салоні або ж самостійно використати нейтралізатор жовтизни, який зазвичай має синьо-фіолетовий колір. В другому випадку результат знов може бути непередбачуваним.

Помаранчеве волосся Рудий колір часто залишається при освітленні чорного або темно-коричневого волосся вдома. Можна скористатись “синім” шампунем або маскою з ефектом тонування чи не експериментувати і звернутись в салон краси до спеціалістів. Недосвідченість може призвести до надто інтенсивного тонування через стан волосся і отримання шевелюри Мальвіни. Інколи брюнеткам потрібен довший вплив знебарвлюючого засобу при радикальному перевтіленні в перлову холодну блондинку. У будь-якому разі, подібне домашнє фарбування несе ризик незворотних наслідків для здоров'я волосся.

Зелені відтінки Знов проблема, яка виникає при фарбуванні або тонуванні в блонд. Світле волосся має пористу структуру і легко насичується металами, які містяться в хлорованій воді. Нескладно уявити, що буде, якщо змішати теплий мідний колір з холодним блондом, який забезпечується синіми пігментами. Позеленіння волосся після басейну – звичайне явище, якщо нехтувати захистом у вигляді шапочки чи спеціальних нейтралізуючих засобів. Перше, що треба зробити, це скористатись шампунем для глибокого очищення волосся, щоб вимити метали з локонів. Далі варто заповнити порожнє місце потрібними пігментами з тонуючих засобів. Якісно позбутись “русалчиного” вайбу можна лише в салоні, бо домашні експерименти несуть ризик погіршення ситуації.

Надто темний тон Незнання типу структури волосся може призвести до невідповідного використання засобів, і в результаті замість темного горіха чи гіркого шоколаду виходить суцільний чорний відтінок. Поживні маски, насичені жирами і оліями, здатні виправити ситуацію: ліпіди “вимивають” зайвий пігмент з будь-якого фарбованого волосся.

Нерівномірне фарбування Спроби зробити балаяж чи бейбілайтс вдома може призвести до надто чітких контурів світлих ділянок. Скористуйтеся сухим тонуючим шампунем в цих місцях, щоб зробити перехід кольору більш плавним або зверніться до перевіреного майстра. Не забудьте попередити, які засоби ви використовували перед візитом, у противному випадку майстер проведе тестове фарбування окремого пасма.