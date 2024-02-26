МЗС Франції: Країни Заходу можуть ввести війська в Україну не переходячи межі бойових дій

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, повіомляє Lemonde, пише УНН.

«Ми повинні розглянути нові дії для підтримки України. Вони мають відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кібернетичне забезпечення, виробництво зброї на місці, на території України. Деякі з цих дій можуть вимагати присутності на території України, не переходячи межі бойових дій. Нічого не варто виключати», - заявив міністр закордонних справ Франції.

Нагадаємо, 26 лютого під час завершення конференції з питань України в Парижі Макрон заявив, що не варто виключати відправку західних військ в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти бойові війська в Україну на тлі повідомлень про те, що деякі західні країни розглядають таку можливість.