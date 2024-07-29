Блінкен і Сежурне обговорили ситуацію на Близькому Сході та закликали до "максимальної стриманості"

Про це йшлося під час розмови очільника МЗС Франції Стефана Сежурне і держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомляє "Європейська правда".

В ході телефонної розмови Сежурне і Блінкен поділилися своїм занепокоєнням щодо зростання напруженості на Близькому і Середньому Сході.

"Вони домовилися продовжувати закликати всі сторони до максимальної стриманості, щоб запобігти будь-якій регіональній ескалації, яка мала б руйнівні наслідки для країн регіону, а також для пошуку перспективи миру, починаючи з тривалого припинення вогню в Газі", – йдеться у повідомленні МЗС Франції.