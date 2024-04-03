Блінкен: Адміністрація Білого дому не підтримує відправку військ країн НАТО в Україну

Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу LCI, передає Держдеп.

Так, на запитання, чи виключають у США відправку американських військ в Україну, Блінкен відповів ствердно: "Так".

Тоді у держсекретаря спитали, чи потребуватиме рішення окремих країн про потенційну відправку військ в Україну консенсусу з боку НАТО, на що він відповів: "я утримаюсь від гіпотез на майбутнє, але наша політика дуже чітка".

"Політика президента Байдена чітка. Американських військ на українській землі не буде", – зазначив він.

Також у Блінкена спитали, що буде, якщо на війну в Україні "французи також підуть, фіни, поляки", чи не означатиме це залучення НАТО.

"Кожен має приймати рішення на національному рівні та на рівні Альянсу", – відповів він і додав, що на рівні НАТО США і Франція "усе роблять разом".

На запитання, чому у Білому домі не підтримують таке рішення, Блінкен зазначив, що це потенційно може наблизити США "до прямого конфлікту з росією, чого ми хочемо уникнути".

"Це не в наших інтересах і не в інтересах членів Альянсу", – додав держсекретар.