У Польщі прокоментували заяву лукашенка щодо війни

Про це Сікорський сказав, відповідаючи на запитання незалежного білоруського видання "Зеркало", повідомляє "Європейська правда".

Журналіст спитав польського міністра, що він думає про заяву лукашенка, яку він зробив, перебуваючи біля кордонів Польщі.

"Хай спробує. Подивимося, хто виграє", – сказав у відповідь Сікорський.

Напередодні лукашенко заявляв, що готує білорусь до війни, хоча й, за його словами, не хоче воювати.